الدفاع المدني تعلن اخماد جميع ’’حرائق الاطارات’’ في البصرة

2019/11/17 | 17:58

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بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني، 2019)، إخماد "جميع"...





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