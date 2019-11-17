2019/11/17 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير العمل والشؤون الإجتماعية، باسم عبد الزمان، الأحد، إطلاق الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ لـ 100 ألف مستفيد في بغداد وبقية المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ لـ 100 ألف مستفيد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ لـ 100 ألف مستفيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).