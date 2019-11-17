2019/11/17 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، طرح التذاكر لمباراة العراق والبحرين والتي سيضيفها استاد عمان الدولي الثلاثاء القادم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد يعلن الاثنين موعداً لطرح تذاكر مباراة العراق والبحرين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد يعلن الاثنين موعداً لطرح تذاكر مباراة العراق والبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).