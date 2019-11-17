2019/11/17 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاسماء.. الدفاع تتسلم القائمة الـ16 لتعيينهم على الملاك المدني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاسماء.. الدفاع تتسلم القائمة الـ16 لتعيينهم على الملاك المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).