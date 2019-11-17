شاهد بالفيديو- محتجون يغلقون الطرق بالإطارات المشتعلة في البصرة.. والموظفون يعودون أدراجهم

2019/11/17 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-البصرة تجاوباً مع دعوات المتظاهرين للإضراب العام والشامل في العراق؛ بدت العديد من دوائر الدولة في البصرة خالية من الموظفين والمراجعين، فيما قام بعض المتظاهرين بإغلاق الطرق لمنع الموظفين من الذهاب إلى دوائرهم.وأظهر مقطع فيديو قيام بعض المتظاهرين بإشعال إطارات في تقاطع الكزيزة بالمدينة، مما أدى إلى إغلاق الطريق وعودة بعض الموظفين إلى […]

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