2019/11/17 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب عبد المهدي يسلم الدفاع قائمة جديدة تضم أسماء 100 خريج لتعيينهم على الملاك المدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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