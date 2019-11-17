تحذير لكل مستخدمي واتس اب.. اختراق بصيغة MP4

2019/11/17 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذرت تقارير إخبارية من ملفات خطيرة تخترق أجهزة الهواتف وترسل عبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتس اب.

وجاء في التقارير التي نشرتها صحيفة "هندوستان

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