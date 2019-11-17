العراقيون يلجأون للإضراب العام لـ

2019/11/17 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نزل المحتجون العراقيون إلى الشوارع مجددا الأحد للتأكيد على مطالبهم بـ"إسقاط النظام"، في ظل إضراب عام دعا إليه نشطاء واستجابت له العديد من المدن منها العاصمة. وأعاد هذا الإضراب الزخم إلى الحراك المستمر منذ أسابيع على الرغم من سقوط قتلى بصفوف المتظاهرين. وفي بعض المحافظات بينها بابل وواسط وذي قار، أعلنت الحكومات المحلية الأحد عطلة رسمية.

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