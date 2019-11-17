سمير حنا خمورو - عربة التُتك وسائقها رمزاً للثورة العراقيّة

2019/11/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو من أوائل الشركات المنتجة لعربة التُكتك هي شركة "باجاج" الهندية، وهي نفس الشركة المنتجة للفيسبا التي انتشر استخدامها بصورة كبيرة في الثمانينيات.ثم بدأت شركات أخرى بتصنيع التوكتوك بالاخص في تايلاند.التوكتوك أو الباجاج أو الستوتة (تسمية عراقية) أو التُكتك (تسمية عراقية ايضاً) أو الركشة (بالهندية)، وهي مركبة صغيرة نارية ذات ثلات عجلات، تستخدم غالبا كوسيلة للانتقال بالأجرة وينتشر التُكتك بكثرة......

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