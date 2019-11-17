2019/11/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطالي يحوّل جذوع الأشجار الميتة إلى منحوتات { روما – وكالات – يكتسب نحات إيطالي شاب يقيم في روما شهرة متزايدة بتحويل جذوع الأشجار الميتة في العاصمة الإيطالية إلى قطع فنية تحظى بالإعجاب الشديد.وبدأ الشاب، ويدعى أندريا جانديني (22 عاما)، نحت جذوع الأشجار قبل خمسة أعوام وانتهى من منحوتته السادسة والستين في متنزه فيلا بامفيلي […]

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