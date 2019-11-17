2019/11/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هولنديون ينتقدون تقليد بيت الأسود { أمستردام – وكالات- نظم نشطاء مناهضون للعنصرية احتجاجات في عدة مدن هولندية السبت الماضي تزامنا مع احتفال الأطفال السنوي بوصول القديس نيقولا ورفيقه الذي يغطي وجهه باللون الأسود.وشهدت الاحتجاجات في عدة مدن وجودا مكثفا للشرطة بعدما أدت مناوشات بين مؤيدين ومعارضين لشخصية (بيت الأسود) إلى احتجاز أشخاص في […]

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