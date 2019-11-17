2019/11/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التك تك في مسكوكة بغداد – الزمان منذ بدء التظاهرات في ساحة التحرير مطلع تشرين الاول الماضــــي وعربة التك تك محور العديد من الاعمال الفنية لدورها المتميز في اسعاف الجرحى ونقل المصابين ونقل الجماهير بين ارجاء الساحة.واحدث الاعمال الفنية قيام الفنان صادق السعدي بطرح مســـــكوكة (ثورة تشرين) حيث زينت عربة التكتك المسكوكة.

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