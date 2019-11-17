اتحاد الكرة العراقي يعلن عن توقيتات توزيع التذاكر المجانية للقاء البحرين في الاردن

2019/11/17 | 18:29

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بغداد اليوم

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني، 2019)، عن مواعيد واماكن طرح التذاكر المجانية للقاء العراق والبحرين في استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الاولى للمرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم.

يشار الى ان اللقاء سيقام عند الخامسة عصرا بتوقيت بغداد المحلي.

وقال الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) "سيتم البدء بتوزيع تذاكر الدرجة الاولى والثانية المخصصة للجمهور العراقي في اكشاك التذاكر بجانب مدرجات الدرجة الثانية في ستاد عمان الدولي بوابة رقم ٣ بدا من الساعة ٣ عصر وحتى الساعة ٩ مساءً من يوم غد الاثنين، علما بان الاتحاد العراقي قد تكفل بثمن التذاكر لتوزيعها مجانا على الجمهور العراقي

واضاف" ويهيب الاتحاد العراقي بالجمهور العراقي بضرورة الحصول على التذاكر تلافيا للازدحام يوم المباراة علما بانه في حال تبقي تذاكر سيتم توزيعها يوم المباراة بالاضافة الى انه سيتم فتح بوابات ستاد عمان يوم المباراة الساعة ١١ صباحا لتخفيف الازدحام على البوابات".

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