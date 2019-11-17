2019/11/17 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).