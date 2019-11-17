2019/11/17 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن ضبط عجلتين محملتين بمادة {رول تغليف} لوجود اختلاف في اسم المادة وعدم مطابقة الإجازة بعد إنجاز معاملتها الكمركية في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلتين مخالفتين للضوابط سببتا هدراً بالمال العام في منفذ طريبيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلتين مخالفتين للضوابط سببتا هدراً بالمال العام في منفذ طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).