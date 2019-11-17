بالاسماء.. الدفاع تتسلم القائمة 16 للخريجين لتعيينهم على الملاك المدني

2019/11/17 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سلم مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاحد، وزارة الدفاع، القائمة {16} والتي تضم {100} خريج بإختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك المدني.

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