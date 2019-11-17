كنا: اتفاق سياسي على إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن

2019/11/17 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، عن اتفاق سياسي على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أسرع وقت ممكن.

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