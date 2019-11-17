العتبة الحسينية تطلق خطة زراعية للحد من الاستيراد

2019/11/17 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء:الفرات نيوز} اعلن قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاحد، عن المباشرة بالخطة الزراعية للموسم الحالي التي تهدف الى الحد من الاستيراد وتشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة فضلا عن توفير محاصيل ذات جودة عالية.

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