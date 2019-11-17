الحشد يؤمن طريق عكاشات- القائم ويفشل محاولات “داعش” لاختراقه

2019/11/17 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد مسؤول قاطع اللواء 39 في الحشد الشعبي عباس ناظم ، اليوم الأحد، افشال محاولات لتنظيم “داعش” الإرهابي بفتح ثغرات في طريق عكاشات

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