قيمة أرامكو تخيب آمال بن سلمان!

2019/11/17 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حدّدت شركة أرامكو السعودية الأحد قيمتها بما بين 1,6 و1,71 تريليون دولار، قبيل بدء تداول أسهمها في السوق المحلية، وهو أقل من عتبة

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