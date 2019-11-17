ميثم الزيدي: عدم تحديد المسؤولين عن القتل تجاهل لدماء المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/11/17 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، عدم تحديد المسؤولين عن حالات القتل، تجاهلا لدماء الشعب والقوات الأمنية.

وأكد الزيدي في تغريدة على تويتر، انه لا يعتقد بوجود قاتل مجهول، بل ان هنالك تجاهلا للقاتل المعلوم، مشددا على ضرورة اللجوء الى واحد من خيارين، أولهما تحديد القاتل ليقدم للقضاء، او تقديم المسؤولين الأمنيين عن المنطقة الى القضاء، لحصول الخرق في قاطعهم وإخفاقهم في كشفه.

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