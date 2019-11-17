وزير التجارة يعلن مجموعة قرارات لدعم الفلاحين وإنجاح الموسم التسويقي

2019/11/17 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الاحد، مجموعة من القرارات لدعم الفلاحين والمزارعين وانجاح الموسم التسويقي لمحصول الشلب الذي انطلق في العاشر من الشهر الحالي في عدة المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة، تلقته "الغد برس"، ان"اللجنة العليا المشرفة على تسويق محصول الشلب عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور محمد هاشم العاني وزير التجارة وبحضور رئيس الجمعيات الفلاحية في العراق ونائب محافظ النجف وناقشت عدة مواضيع ابرزها ايجاد وسائل دعم للفلاحين والمزارعين من خلال تغير عدد من الفقرات التي تضمنتها الخطة التسويقية للموسم الزراعي الحالي وتخفيض سعر الاكياس التي يتحملها الفلاحين بنسبة النصف والتي كانت معتمدة في المواسم السابقة، كذلك المصادقة على ادراج سايلو الصويرة ضمن خطة تسويق محصول الشلب ليكون موقع لاستلام المحصول خلال الموسم الحالي".

واكد الوزير العاني خلال الاجتماع، على"ضرورة ايجاد وسائل دعم للفلاحين والمزارعين تتناسب مع الجهود الكبيرة التي تبذل من اجل انجاح الموسم التسويقي وزيادة الكميات المسوقة التي ستصل مرحلة الضعف عن العام الماضي وهذا يتطلب اعادة النظر بالعديد من الفقرات التي تضمنتها الخطة التسويقية والمتعلق منها بقبول الحبوب الحمراء الحويزاوي لغاية ‎%‎8 بدون خصم في حين تقبل بخصم ‎%‎1لكل ‎%‎1 زيادة ولغاية ‎%‎12".

واضاف، أن"اللجنة العليا صادقت ايضا على الغاء الفقرة (خامسا) من الضوابط العامة في خطة التسويق لعام 2019 التي كان بموجبها عدم وضع اكياس معبئة بالحاصل على طاقة السيارة المسوقة للشلب الفل لغرض زيادة الحمولة وكان يرفض استلامها".

واشار الى، ان"اللجنة اطلعت على تقرير قسم السيطرة النوعية في فرع النجف الاشرف والمتضمن الموافقة على الزام فاحصي المختبر بتحديد نسبة الحبوب الحمراء وحسب ماجاء في المواصفة التسويقية المعتمدة لمحصول الشلب والتزام فاحص المختبر بالحد الاعلى المسموح لنسبة الحبوب الحمراء غير (الحويزاوي)وهي ‎%‎25 في النموذج بعد جرش عينة التحليل".

وكان نائب محافظ النجف، قد دعا الى"امكانية قيام اللجنة العليا المشرفة على تسويق الشلب الى اتخاذ قرارات تخدم المزارعين والفلاحين من خلال رؤية جديدة تتفق مع الظروف التي يشهدها العراق والجهود التي بذلت من الفلاحين لزيادة الكميات المسوقة هذا الموسم.

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