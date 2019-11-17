2019/11/17 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متخصص في العلوم السياسية: عبدالمهدي يرسل قانون انتخابات يكرس حكم

اخبار مباشرة

متخصص في العلوم السياسية: عبدالمهدي يرسل قانون انتخابات يكرس حكم (كتل الفساد) فحذار منه (فيديو)

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متخصص في العلوم السياسية: عبدالمهدي يرسل قانون انتخابات يكرس حكم (كتل الفساد) فحذار منه (فيديو)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متخصص في العلوم السياسية: عبدالمهدي يرسل قانون انتخابات يكرس حكم (كتل الفساد) فحذار منه (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).