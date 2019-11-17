2019/11/17 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح تقاطع وشوارع في كوت الحجاج بالبصرة بعد تفاوض قوات الأمن مع المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح تقاطع وشوارع في كوت الحجاج بالبصرة بعد تفاوض قوات الأمن مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح تقاطع وشوارع في كوت الحجاج بالبصرة بعد تفاوض قوات الأمن مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).