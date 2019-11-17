اليكم توقعات الطقس في العراق حتى الثلاثاء القادم

2019/11/17 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل العراقية، الأحد، عن حالة الطقس للأحد والاثنين والثلاثاء في عموم العراق....

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