2019/11/17 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصدارات عربية 3 روايات جديدة بينها قلم أحمر بيروت – وجدان شبارو ثورةُ الذّاكرة في روايتها «ثورةُ الذّاكرة» تواكب الكاتبة السورية آية محمد العاسمي أحداث الحرب السورية خلال ثماني سنوات من عمر الثورة؛ فتنطلق من تلك الأحداث وتعيد صوغها وفق رؤيتها الفنية الخاصة، وتتخذ من حياة فتاة سورية وأسرتها نموذجاً مصغّراً لمعاناة المجتمع السوري في […]

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