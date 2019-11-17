2019/11/17 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور العدد الأول من جريدة (الخطاط) بغداد – الزمان صدر العدد الورقي الأول من (جريدة الخطاط) الشهرية، بـ (32) صفحة آرت ملونة، وهي أول إصدار ورقي (فني/ صحافي) في الساحة الثقافية والصحفية العربية والإسلامية، قاطبة، والتي تعنى بتأريخ وفنون وتراث ومبدعي الخط العربي والزخرفة داخل العراق وخارجه..صاحب الإمتياز ورئيس تحريرها الفنان والكاتب علي الدليمي.[…]

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