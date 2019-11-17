2019/11/17 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أكدت مصادر إعلامية سيطرة المتظاهرين على ساحة حافظ القاضي وسط بغداد، بعد انسحاب القوات الأمنية من هناك، فيما بدأ العشرات منهم بالتوجه نحو جسر الأحرار للسيطرة عليهم.وشهدت ساحة حافظ القاضي خلال الأيام الماضية صدامات عنيفة بين المتظاهرين السلميين وقوات مكافحة الشغب، مما أدى إلى سقوط العديد قتلى وجرحى في صفوف المحتجين، واحتراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يسيطرون على ساحة حافظ القاضي وسط بغداد ويتجهون نحو جسر الأحرار-بالفيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يسيطرون على ساحة حافظ القاضي وسط بغداد ويتجهون نحو جسر الأحرار-بالفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).