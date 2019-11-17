الدفاع التركية تتهم حزبين كرديين باطلاق سراح 800 إرهابي من سجن في سوريا

2019/11/17 | 19:31

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بغداد اليوم-متابعة

اتهمت وزارة الدفاع التركية، الأحد، 17 تشرين الثاني، 2019، حزبين كرديين باطلاق سراح...





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