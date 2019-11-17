التجارة تتخذ مجموعة قرارات لدعم الفلاحين والمزارعين

2019/11/17 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الاحد، مجموعة من القرارات لدعم الفلاحين والمزارعين وانجاح الموسم التسويقي لمحصول الشلب الذي انطلق في العاشر

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