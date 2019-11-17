فالح الخزعلي: واشنطن استغلت التظاهرات لزيادة عدد قواتها

2019/11/17 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن الفتح، فالح الخزعلي، عن وجود عشرة آلاف مقاتل امريكي داخل الأراضي العراقية، مشيرا بالوقت ذاته الى ان واشنطن استغلت التظاهرات الحالية في العراق لزيادة عدد قواتها.

وقال الخزعلي في بيان، إن الاميركيين يزيدون من عدد قواتهم في العراق، مستغلين التظاهرات للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي، لافتاً بالقول ان وجود السفارة الأميركية يمثل تحد لاستقرار العراق حسب قوله.

واعلن الخزعلي رفضه اي تدخل خارجي في الشأن العراقي، مؤكداً أن لا وصاية على العراق وشعبه من جهة خارجية، مضيفاً أن التواجد العسكري الأجنبي يخالف مبدأ السيادة الوطنية، وعلى الاحرار التحرك لمعالجة هذا الملف الخطير .

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