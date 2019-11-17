وفاة السياسي المخضرم عدنان الباجه جي

2019/11/17 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي عضو مجلس الحكم ووزير الخارجية الأسبق عدنان الباجه جي، اليوم الأحد، في دولة الإمارات عن عمر يناهز 96 عاماً.

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