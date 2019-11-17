التربية: اكثر من 5000 موظف في نينوى سيتم صرف رواتبهم عن طريق الماستر كارد الشهر الحالي

2019/11/17 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، ان اكثر من 5000 موظف في نينوى سيتم صرف رواتبهم عن طريق الماستر كارد الشهر الحالي.

واكدت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن حرص معالي الوزير لضمان صرف المستحقات المالية بسهولة للكوادر التربوية"، مبينةً إن "الوزيرة تهتم بالنهوض بالواقع التربوي في المحافظة وتعمل بجد من أجل إكمال الإجراءات المتعلقة بالمهنية والترفيعات والعلاوات والمدخر للوجبات التي لم تستلم المدخر".

من جانبه اكد خالد الشاهين المدير العام لتربية نينوى، إن "المديرية أكملت كافة الإجراءات المتعلقة ببطاقة الماستر كارد بعد أن تم توزيع استمارات لجميع المدارس تم ملؤها بالمعلومات من قبل جميع منتسبي التربية وبكافة العناوين الوظيفية واختيار المصرف حسب الرغبة"، مشيرا إلى أن "هذا الشهر سيشهد صرف الرواتب لأكثر من ٥٠٠٠ موظف، فيما يكون شهر كانون الأول المقبل التوزيع للجميع من خلال الماستر كارد".

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