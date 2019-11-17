2019/11/17 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ (الزمان) : نخشى التسويف في إقرار من أين لك هذا؟ الحكومة تعد مسودة قانون لمراقبة ممتلكات المسؤولين بغداد – قصي منذر دعا الخبير القانوني طارق حرب الى تضمين تشريع القانون (من اين لك هذا)الذي تستعد الحكومة لاقراره خلال المدة المقبلة عقوبات قاسية ورادعة بما يتلاءم مع الوقت الحاضر للحد من عمليات الفساد .[…]

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