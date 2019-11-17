2019/11/17 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم ينفي وجود منزل للبارزاني في الخارج كردستان توفّر النفط الأبيض لجميع المدارس اربيل – فريد حسن اعرب نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد الطالباني عن امله في ان تراعي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 مصالح الشعب العراقي كافة بمن فيهم الكرد.وقال الطالباني في تصريح على هامش حضوره اربعينية الكاتب الكردي المعروف عز الدين مصطفى […]

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