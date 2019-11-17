2019/11/17 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تتسلم الذمم المالية من أعضاء مجلس المحافظة المنحل النزاهة: حكم حضوري بسجن رئيسة مؤسسة الشهداء سبع سنوات النجف – سعدون الجابري ديالى ــ سلام الشمري اعلنت هيئة النزاهة عن صدور حكم حضوري بالسجن سبع سنوات بحق رئيسة مؤسسة الشهداء.ونقلت الهيئة في بيان عن دائرة التحقيقات فيها قولها أن (محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً […]

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