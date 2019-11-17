عبد علي عوض - الرئيس ألبوليفي - إيفو موراليس- مثال الوطنية ... أين حُكّام العراق منه !

2019/11/17 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_علي_عوض كانت ولا تزال وستبقى ألإدارات ألأمريكية المتعاقبة، تبذل قصارى جهدها سواءٌ بألتدخلات ألعسكرية أو بفرض ألعقوبات ألإقتصادية على بلدان أمريكا أللاتينية، لجعلها باقية تحت الهيمنة ألأمريكية.في فنزويلا ، حينما فاز بألإنتخابات ألرئيس ألإشتراكي" شافيز"، أول خطوة قام بها هي تنظيف ألجيش من الضباط الموالين للولايات المتحدة، وأعادَ هيكلة الجيش بما يخدم مصالح فنزويلا الوطنية ألتحررية، ثمّ بعد ذلك قرّرَ تأميم ش......

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