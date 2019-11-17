فارس كمال نظمي - ثورة تشرين والصحة النفسية السياسية في العراق: تعافي المجتمع واعتلال السلطة

2019/11/17 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_كمال_نظمي يمكن القول بثقة: إن فئات أساسية في المجتمع العراقي ما عاد بإمكانها بعد الحراك الثوري في تشرين الأول ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- أن تعيش- سيكولوجياً- بالوعي السابق والمسلمات السابقة نفسها.فبديلاً عن "قدسيات" متهالكة، بزغت قدسية الكرامة الفردية الممتزجة بكبرياء الهوية الجامعة.وبديلاً عن "شرعية" الاثنيات السياسية القطيعية برزت شرعية المواطن الفرد والوطن المشترك.ويمكن التوكيد أيضاً أن ما يب......

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