عبد الحسين سلمان - مذبحة الترجمة في بيان الحزب الشيوعي

2019/11/17 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسين_سلمان كتب إنجلز مقالة في صحيفة The Commonweal بتاريخ 10.11.1885 , باللغة الانكليزية , تحت عنوان: لماذا لا نترجم أعمال ماركس , يقول:لترجمة كتاب على غرار كتاب رأس المال، فإن المعرفة العادية و المتوسطة باللغة الألمانية ليست كافية, لأن ماركس يستخدم تعبيرات حرة من الحياة اليومية , ومصطلحات محلية , و يصوغ كلمات جديدة ، ويأخذ زخارف من كل فرع من فروع العلوم ، وتلميحاته أدبية من عشرات اللغات .م......

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