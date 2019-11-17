مصدر: سقوط قذائف صاروخية بمحيط المنطقة الخضراء

2019/11/17 | 20:02

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل العاصمة بغداد، الاحد 17 تشرين الثاني 2019، بسقوط قذائف صاروخية بمحيط المن...





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