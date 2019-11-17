قوَّة الروح في تجلياتها المختلفة

2019/11/17 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترجمة: عادل العامل

يُعدُّ جوك Jok أحد المفاهيم الأفريقية الخاصة بما هو إلهي divine.



وهي لفظة، توجد مع بعض الاختلاف في جميع اللغات النيلوتية Nilotic، بعدة صيَغ: جوْوَك، جيوك، جو، جوي أو جوجي.



وهي لا تُترجم على الدوام باللفظة الانكليزية نفسها، لأنَّ كتَّاب القاموس أنفسهم كانت لديهم فِكَر فلسفية مختلفة، تبيّن قوة الروح التي ندعوها جوك.



فجوك هي الله والأرواح، الآلهة، الشبح المقدس، الكائنات من العالم الآخر.



ويمكن لهذه أنْ تكون غامضة ودقيقة، طيبة أو مخيفة، رحيمة أو خطرة، واحدة أو متعددة.



فلو أن مبعوثاً دينياً قد اختار كلمة جوك ليرمز بها لِله في ترجمته الكتاب المقدس، على سبيل المثال، فإنه سيدافع بذلك عن المفهوم الذي عرفته شعوب النيلوت Nilotes (في كينيا، وأوغندة، والسودان) بأنه الله الواحد.



فإذا كان قد أخذ كلمة أخرى لتعني الله، فيمكن أنْ يكون قد استعمل عندئذٍ "جوك" لتعني "الأرواح"، أو "الآلهة"، أو "الشياطين"، وذلك ما يحيّر هؤلاء المبعوثين من طوائف دينيَّة أخرى كانوا قد استعملوا جوك لتعني "الله".



وقد يكون هذا هو أصل التشوش المتعلق بلفظة جوك.



ذلك أنَّ هذه اللفظة تدمج جميع الفِكَر المتناقضة المتعلقة بالكائنات الروحية التي يجب أنْ تُحفَظ، برأي الأوروبيين، منفصلةً بعضها عن البعض الآخر على نحوٍ يتّسم بالحرص والدقة.



ويمكن القول إنَّ جوك، في الفكر النيلوتي الأفريقي، هي الروح الموحدة لله والآلهة، الشخصي واللاشخصي، المحلي والموجود في كل مكان.

(ويستعمل تعبير نيلوتي، من الناحية اللغوية بمعانٍ عدة، كما جاء في موسوعة Wikipedia.



فهو يصف الإقليم الجغرافي لحوض النيل الأعلى، ويشير إلى جملة من السمات الثقافية التي تشترك بها بعض شعوب النيل الأعلى، مع غيرها من الشعوب التي تعيش في منطقة تمتد جنوباً إلى ما وراء حوض النيل في أوغندا، وكينيا، وتنزانيا.



كما أنَّ التعبير يصف عائلة من اللغات.



ويجدر بنا القول هنا إنَّ الدراسات النيلوتية مهمة لا في حد ذاتها، بل لكونها قد أنتجت أعمالاً أنثروبولوجية "أي متعلقة بدراسة البشر وتصرفاتهم" كان لها تأثيرها الكبير في هذا الجانب من المعرفة بوجهٍ عام).

عن: Gallery

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