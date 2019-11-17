2019/11/17 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).