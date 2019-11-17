2019/11/17 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني يعلن اصابة مدني بسقوط صاروخ قرب احدى الشركات في الكرادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن اصابة مدني بسقوط صاروخ قرب احدى الشركات في الكرادة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن اصابة مدني بسقوط صاروخ قرب احدى الشركات في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).