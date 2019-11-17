2019/11/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يكافح حريقاً في مخازن الرشيد النزاهة تحقق مع نائب عن مخالفات مالية وتصدر أوامر إستقدام بحق مسؤولين بغداد – عبد اللطيف الموسوي اصدرت هيئة النزاهة أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.و أشارت دائرة التحقيقات بالنزاهة […]

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