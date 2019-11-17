2019/11/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب يرى لا فراغ دستورياً ولا إشكال واقعياً عند إستقالة الرؤساء الثلاث ناشطون: دعوات الإضراب تعيد زخم الحراك الشعبي في ساحات الإعتصام بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) احتشد آلاف المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني في إضراب عام أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع، وسط اجراءات امنية مشددة فرضتها القوات […]

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