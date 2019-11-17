2019/11/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد قاعدة بيانات وطنية عن الإصابات في مواقع العمل إعفاء ذوي الشهداء المتجاوزين على راتب الحماية من الإستقطاعات بغداد – الزمان أعلنت دائرة الصندوق في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إيقاف الاستقطاعات المالية لنحو 185 اسرة من ذوي الشهداء المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية .وقالت مدير عام الدائرة كوثر إبراهيم فاضل […]

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