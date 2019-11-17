2019/11/17 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، سقوط صاروخ قرب احدى الشركات وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخا لم يعرف نوعه حتى الآن، سقط قرب احد الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، ما أدى الى اصابة مدني بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث".

وحصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديو يوثق الاضرار التي خلفها سقوط الصاروخ وسط العاصمة بغداد.

بغداد اليوم- بغداد

استنكرت نقابة الصحفيين، اليوم الاحد 17 تشرين الثاني 2019، جريمة اختطاف المحامين والذين تم اختطافهم من قبل جهة مجهولة دون تحديد مصيرهم.

وقال نقيب المحاميين ضياء السعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اختطاف المحامين يعد

بغداد اليوم-بغداد

وصلت دفعة من الأغطية والمفروشات، الأحد (17 تشرين الثاني 2019) لمتظاهري ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، بعد مناشدات بتوفيرها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أغطية ومفروشات، وصلت لمتظاهري ساحة التحرير، في كراج جسر السنك.

وفي و

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، الاحد، مجموعة من القرارات لدعم الفلاحين والمزارعين وانجاح الموسم التسويقي لمحصول الشلب الذي انطلق في العاشر من الشهر الحالي في عدة المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الأمني: سقوط صاروخ قرب احدى الشركات وسط بغداد ( فيديو )) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الأمني: سقوط صاروخ قرب احدى الشركات وسط بغداد ( فيديو )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).