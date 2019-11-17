2019/11/17 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول تعزيزات امنية للرفاعي والمتظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا بالقضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 21:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول تعزيزات امنية للرفاعي والمتظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا بالقضاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول تعزيزات امنية للرفاعي والمتظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا بالقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).