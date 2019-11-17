2019/11/17 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعدي يطالب الاجهزة الامنية بالكشف عن المحامين المختطفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 21:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعدي يطالب الاجهزة الامنية بالكشف عن المحامين المختطفين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعدي يطالب الاجهزة الامنية بالكشف عن المحامين المختطفين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).