مقتل ضابط شرطة تركي وزوجته رمياً بالرصاص

2019/11/17 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي ضابط في الشرطة التركية يدعى "إركان أوزتورك"، مصرعه اليوم الأحد، هو وزوجته أمام طفليهما في منزل الأسرة في مدينة اسبرطة غرب البلاد.

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